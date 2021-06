HMD Global ha annunciato due nuovi feature phone a marchio Nokia: Nokia 110 4G e Nokia 105 4G, entrambi dotati di un design moderno e rinnovato, connettività 4G e una nuova serie di applicazioni e giochi.

Nokia 110 4G, caratteristiche e prezzo

Nokia 110 4G presenta un corpo solido e resistente ed è disponibile nelle colorazioni Giallo, Acqua e Nero. È dotato di una potente batteria rimovibile da 1.020 mAh e implementa una nuova interfaccia utente pensata per rendere la navigazione ancora più semplice, grazie anche alla possibilità di effettuare uno zoom sui menu.

La nuova funzione di lettura text to speech, inoltre, permette a Nokia 110 4G di leggere ciò che l’utente sta facendo così che i suoi occhi possano prendersi una pausa dallo schermo, mentre una serie di giochi (tra cui grandi classici come Snake) e altri servizi (come la radio FM, accesso completo a Internet, lettore video MP3, fotocamera QVGA e la nuova app English with Oxford) completano il pacchetto intrattenimento.

“Nokia 110 4G è un telefono, pensato con un occhio di riguardo all’accessibilità, che le persone ameranno e vorranno tenere a lungo”, dichiara Florian Seiche, CEO di HMD Global. “Abbiamo condensato funzionalità formidabili ad un prezzo davvero accessibile, in modo che tutti possano rimanere connessi indipendentemente dal loro budget. Man mano che le reti mobili tradizionali vengono gradualmente eliminate a livello globale, le funzionalità 4G del Nokia 110 4G sono la soluzione perfetta per rimanere in contatto con i propri cari”.

Nokia 110 4G sarà disponibile a fine luglio a un prezzo consigliato di 44,99 euro.

Nokia 105 4G, caratteristiche e prezzi

Nokia 105 4G presenta caratteristiche abbastanza simili al modello di cui sopra. Si tratta di un feature phone super colorato (è infatti disponibile nelle colorazioni Blu, Rosso e Nero), dal design compatto ma ultra-resistente.

Anche in questo caso l’interfaccia utente è stata ridisegnata per rendere la navigazione più semplice e intuitiva e prevede la possibilità di zoomare i menu, così da ingrandirne icone e carattere e favorirne la leggibilità. È poi presente una batteria da 1.020 mAh, connettività 4G, radio FM e altre applicazioni per l’intrattenimento.

“È più importante che mai garantire che i nostri telefoni supportino la connettività 4G, e questo device è pronto per il futuro. Nokia 105 4G ti piacerà proprio per questo, a un prezzo accessibile per restare in contatto con la tua famiglia e i tuoi amici. E, con un nuovo design moderno estremamente solido e una batteria di lunga durata, Nokia 105 4G sarà un investimento su cui potrai fare affidamento più a lungo”, afferma Florian Seiche, CEO di HMD Global.

Anche Nokia 105 4G sarà disponibile a fine luglio a un prezzo consigliato di 39,99 euro.