Da un paio di giorni l’operatore telefonico Lycamobile ha cambiato le modalità di rinnovo di alcune delle sue opzioni, incluse quelle rivolte a determinati Paesi e gli utenti interessati sono stati avvisati attraverso un apposito SMS informativo.

Lycamobile ha modificato una condizione contrattuale

In pratica, la modifica riguarda il caso in cui il giorno di rinnovo dell’offerta il credito disponibile non sia sufficiente a coprire il suo costo: in tal caso, l’operatore detrarrà ugualmente il saldo disponibile sulla SIM, il credito andrà in negativo e l’utente dovrà ricaricare per poter ricominciare ad usare la propria offerta (se il saldo disponibile è invece sufficiente, l’offerta si rinnoverà in automatico così com’è avvenuto sino ad oggi).

Questo è un esempio di SMS inviato dall’operatore per informare l’utente che il suo credito disponibile non era sufficiente per rinnovare l’offerta: