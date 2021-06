Sono ormai diversi anni che la ricarica rapida è ormai uno standard su quasi tutti gli smartphone Android. Se siete fra quelli che seguono questo settore da qualche tempo, vi sarete certamente accorti che quasi ogni produttore di smartphone detiene una “sua versione” di ricarica rapida, spesso e volentieri non compatibile con quello sviluppato da altre aziende.

Uno standard unico per milioni di smartphone

Questa netta distinzione sta per essere messa al bando grazie ad uno sforzo condiviso da alcune tra le più importanti aziende di smartphone al mondo. Un documento condiviso online, infatti, avente come oggetto “Universal fast-charging specification for mobile devices” vede Huawei, HONOR, OPPO, Vivo e Xiaomi tra le aziende impegnate nella messa a punto di uno standard per la ricarica rapida su smartphone.

Uno dei punti chiave di questo documento, oltre alla condivisione degli ingenti costi di ricerca e sviluppo spesso alla base di queste tecnologie, è l’interoperabilità della ricarica rapida e la riduzione nel tempo dei cosiddetti rifiuti e-waste. Come partner del progetto troviamo anche società tecnologiche e accademiche del calibro di Rockchip e la China Academy of Information and Communications Technology.

Ad oggi non è chiaro quando lo standard per la ricarica rapida su smartphone sarà pronto per essere introdotto sul mercato, ma si tratta indubbiamente di una novità che ci fa ben sperare in un futuro in cui basterà un unico caricabatteria per ricaricare rapidamente più smartphone differenti.

