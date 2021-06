Microsoft sta introducendo una funzionalità di trascrizione dal parlato in tempo reale nella sua app mobile di Office attraverso un aggiornamento e siamo certi che questa novità rappresenti una di quelle feature che potrebbero far invidia anche a tanti utenti Samsung Notes.

In pratica, in seguito a tale aggiornamento gli utenti di Microsoft Office hanno la possibilità di registrare l’audio e far trascrivere il proprio discorso in tempo reale (sia l’audio che il testo vengono salvati in schede accessibili e riproducibili in sincronia).

Allo stato attuale, Samsung Notes è in grado di permettere all’utente di registrare l’audio in tempo reale mentre si scrive del testo testo (o, comunque, si usa la S Pen) e ciò potrebbe rivelarsi molto utile per una presentazione o per memorizzare dei ricordi particolari ma non riesce a spingersi fino alla possibilità di offrire trascrizioni dal vivo.

Samsung Notes dovrebbe avere una feature simile

C’è da riconoscere che Bixby Voice può essere usato dagli utenti per la sintesi vocale con Samsung Notes e Samsung Keyboard (è sufficiente aprire una nota e la tastiera del colosso coreano, tenere premuto il tasto laterale Bixby e iniziare a parlare) e inoltre gli smartphone Samsung Galaxy con Android 10 (o una versione successiva dell’OS) sono compatibili con la funzione Live Transcribe (sebbene sia richiesto un download dal Google Play Store).

Tuttavia, tali soluzioni non hanno le potenzialità del nuovo servizio offerto da Microsoft, in quanto Bixby può essere usato solo per la sintesi vocale, ma non è una funzione di Samsung Notes e quindi non registra o sincronizza l’audio con il testo (si limita a trascrivere l’audio in tempo reale ma non ha un’opzione di riproduzione) mentre Live Transcribe è una funzione di accessibilità che può trascrivere l’audio in tempo reale ma non può registrarlo o sincronizzarlo con il testo.

In sostanza, chi usa molto Samsung Notes non può che augurarsi che il colosso coreano sfrutti la sua partnership con Microsoft per portare una funzionalità simile a quella introdotta in Office Mobile anche sulla sua applicazione.

L’app Samsung Notes può essere scaricata dal Google Play Store: