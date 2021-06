In Rete negli ultimi mesi sono andate via via moltiplicandosi le lamentele di possessori di POCO X2 in merito al funzionamento del comparto fotografico di tale smartphone e il team del produttore asiatico ha deciso di provare a mettere fine alle problematiche riscontrate.

La soluzione studiata dal team di sviluppatori di POCO è stata diffusa nelle scorse ore attraverso un messaggio su Twitter della divisione indiana dell’azienda, con il quale è stato anche reso noto che il problema in questione affligge solo una piccolissima parte dei possessori dello smartphone (meno dello 0,2%, a dire del produttore), che è stato lanciato nel febbraio 2020 ad un prezzo che ha convinto tante persone ad acquistarlo.

Come risolvere i problemi della fotocamera di POCO X2

Ad ogni modo, il team di POCO ci tiene a scusarsi per i problemi riscontrati dagli utenti più sfortunati e consiglia loro di provare a seguire questa procedura per risolvere il bug:

cancellare i dati dell’app Fotocamera (per farlo è necessario andare nel menu delle Impostazioni, cercare Gestisci App e, all’interno di tale sezione, scorrere fino a Fotocamera, quindi cancellare tutti i dati)

riavviare lo smartphone

controllare se la fotocamera funziona correttamente

Il produttore precisa che tale procedura potrebbe non funzionare correttamente per tutti gli utenti e, nel caso in cui il problema dovesse persistere, consiglia di segnalarlo attraverso l’app Services and Feedback (una delle applicazioni pre-installate), caricando i log del device relativi alla sezione fotocamera.

A questo punto, gli utenti interessati possono contattare il servizio di assistenza più vicino e prendere un appuntamento per ricevere l’aiuto necessario a risolvere il problema della fotocamera.

