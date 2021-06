Xiaomi dà il via alla campagna sconti di metà anno sul Xiaomi Mi Store che, dal 15 al 20 giugno, permetterà di acquistare un gran numero di dispositivi tra smartphone e non solo con sconti da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Quante offerte da non perdere

Ecco le offerte per gli sconti di metà anno disponibili da oggi, 15 giugno, fino al 20 giugno sul Mi Store:

POCO F3 5G 6+128 GB, a 329,90 euro invece di 369,90 euro dal 15 al 16 giugno a questo link ;

invece di 369,90 euro dal 15 al 16 giugno a questo link ; POCO X3 Pro 6+128 GB, a 189,90 euro invece di 249,90 euro dal 17 al 18 giugno a questo link;

invece di 249,90 euro dal 17 al 18 giugno a questo link; POCO M3 4+64 GB, a 119,90 euro invece di 159,90 euro dal 19 al 20 giugno a questo link;

invece di 159,90 euro dal 19 al 20 giugno a questo link; POCO M3 4+128 GB, a 139,90 euro invece di 179,90 euro dal 19 al 20 giugno a questo link;

invece di 179,90 euro dal 19 al 20 giugno a questo link; Mi Electric Scooter Pro 2 AMG, a 599,90 euro invece di 799,90 euro dal 19 al 20 giugno a questo link.

