MediaWorld fa il pieno di offerte online: wearable, smartphone e tablet

MediaWorld è una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online e ci tiene a ribadirlo lanciando tre selezioni di offerte in un colpo solo: MediaWorld X Days, Aria di tecnologia e Indossa la tecnologia Samsung.

Offerte MediaWorld X Days (15 – 23 giugno 2021)

Partiamo dalle offerte MediaWorld X Days, che saranno attive da oggi, 15 giugno 2021, fino al 23 giugno prossimo. L’iniziativa è valida solo online e prevede la consegna standard gratuita; rimane la possibilità di acquisto online e ritiro gratuito in negozio.

Ecco le migliori offerte per smartphone e non solo:

La promozione comprende anche computer fissi e portatili, accessori per la smart home ed elettrodomestici. Tutte le offerte sono disponibili al seguente link:

Offerte MediaWorld X Days (15 – 23 giugno 2021)

Offerte MediaWorld “Aria di tecnologia” (14 – 23 giugno 2021)

Le offerte “Aria di tecnologia” saranno attive sullo store online di MediaWorld fino al 23 giugno e anch’esse prevedono la possibilità di acquisto online e ritiro gratuito in negozio.

Ecco una selezione delle migliori offerte previste:

Queste e tutte le altre offerte della selezione in argomento, comprensiva di computer, fotocamere istantaneee, monopattini elettrici e altro, sono disponibili al link sottostante:

Offerte MediaWorld “Aria di tecnologia” (14 – 23 giugno 2021)

Offerte MediaWorld “Indossa la tecnologia Samsung” (14 – 27 giugno 2021)

Come si evince dal titolo scelto da MediaWorld, le offerte “Indossa la tecnologia Samsung” comprendono esclusivamente wearable della casa sudcoreana. La promozione è attiva solo online fino al 27 giugno 2021 e non manca la possibilità di acquisto online e ritiro gratuito in negozio.

Ecco tutte le offerte previste:

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.