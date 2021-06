Samsung si prepara a mesi di grandi annunci, visti i tanti dispositivi attesi nel proseguo dell’anno dal produttore coreano; per il prossimo evento Unpacked potrebbe esserci finalmente una data, nella quale potremo vedere dal vivo i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 e Galaxy Watch 4.

Nuovo evento Samsung il 3 agosto 2021?

Ovviamente, si tratta ancora di una data non ufficiale ma che arriva da fonti attendibili; il nuovo evento di Samsung dovrebbe infatti avvenire il prossimo 3 agosto 2021, come indicato in un tweet da Max Weinbach.

On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2021



Il messaggio, quasi in codice, parla infatti dei “due 3” e dei “due 4”, riferendosi a Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e ai due nuovi Samsung Galaxy Watch 4 (se si considera anche Galaxy Active Watch 4).

La data di presentazione risulta attendibile anche considerando le precedenti informazioni emerse riguardanti le date di disponibilità dei nuovi dispositivi: 11 agosto per i nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e 27 agosto per i due nuovi smartphone pieghevoli.

I nuovi auricolari si chiameranno proprio Samsung Galaxy Buds2

Insieme a tutto questo, Samsung sta anche lavorando alle prossime Galaxy Buds+, i suoi auricolari true wireless; stando a quanto emerso in un sito di certificazione indonesiano, i nuovi auricolari si chiameranno ufficialmente Samsung Galaxy Buds2 (qui le possibile caratteristiche tecniche). Una conferma al nome scelto da Samsung per i propri auricolari, che però non aggiunge ulteriori informazioni alla faccenda.