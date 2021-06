Manca ormai poco più di una settimana al 21 giugno, quando si aprirà ufficialmente l’Amazon Prime Day 2021, che quest’anno torna alla sua collocazione tradizionale dopo il ritardo dello scorso anno, causato dalla pandemia legata al coronavirus. Nato sei anni fa per celebrare il ventesimo compleanno di Amazon, è ormai diventato un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di shopping, che lo attendono con maggior ansia rispetto al Black Friday.

Cos’è Amazon Prime Day

Il Prime Day è l’evento dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime, che premia gli utenti più fedeli con una serie di vantaggi. A fronte del pagamento di un canone annuale di 36 euro, gli abbonati possono usufruire di spedizioni veloci, promozioni esclusive, offerte lampo anticipate e tutti i contenuti di Amazon Prime Video.

Tra gli altri vantaggi ricordiamo i due milioni di brani su Amazon Music, centinaia di ebook grazie ad Amazon Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato per le foto con Amazon Photos, contenuti aggiuntivi con Twitch Prime e consegne in un giorno per oltre due milioni di prodotti.

L’evento in programma per il 21 e 22 giugno, che coinvolgerà quasi 20 Paesi in tutto il mondo, è accessibile da chiunque, visto che da sempre è possibile iscriversi gratuitamente al programma Prime per un periodo di 30 giorni. Se dunque non effettuate frequentemente acquisti su Amazon, potete iscrivervi senza pagare alcun canone e, nel caso non siate soddisfatti del servizio, cancellare l’iscrizione entro 30 giorni.

In caso contrario vi sarà addebitato il canone annuale di 36 euro o, se lo preferite, quello mensile di 3,99 euro, che vi permetterà di usufruire dei vantaggi del servizio Prime solo nei periodi nei quali vi tornerà utile. Se non lo avete già fatto potete iscrivervi utilizzando il link sottostante, così da conoscere in anticipo le offerte che saranno proposte in occasione del prossimo evento.

Perché vale la pena aspettare

Se un abbonato al servizio Amazon Prime gode già di tutti questi vantaggi, perché aspettare l’Amazon Prime Day per effettuare i propri acquisti? È presto detto: in occasione del Prime Day sono previsti sconti pazzi, che riguardano decine di migliaia di prodotti in vendita su Amazon.

E non parliamo solo dei prodotti commercializzati direttamente dal colosso americano, ma anche di numerosi prodotti venduti tramite il marketplace. Durante il Prime Day sono coinvolti anche i venditori di terze parti, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, come testimonia questa particolare iniziativa.

Da qualche giorno sono iniziate parecchie promozioni, e in alcuni casi i produttori stanno già applicando il prezzo che troverete anche al Prime Day. Noi vi segnaliamo questo genere di promozioni, proprio per consentirvi di acquistare in tutta tranquillità, senza sorprese tra qualche giorno. I prezzi che vedremo tra una decina di giorni saranno i migliori di tutto l’anno, Amazon sostiene che nemmeno durante il Black Friday ci saranno sconti così elevati.

Se state per cambiare TV, elettrodomestici, telefono o computer, vi conviene portare pazienza ancora qualche giorno. Lo stesso vale, in misura ancora maggiore, per quei settori merceologici dove gli sconti non sono così frequenti. Ci riferiamo ad esempio all’abbigliamento, che mai come quest’anno sarà conveniente, così come i prodotti per la cura della persona e della casa.

Se infatti i prodotti tecnologici sono soggetti a frequenti ribassi e promozioni, altri settori sono più “stabili” da questo punto di vista, e se non volete attendere i saldi il Prime Day è l’occasione perfetta per risparmiare. Nel corso delle 48 ore dell’Amazon Prime Day ci saranno diversi tipi di offerte.

Alcune dureranno per tutto l’vento, altre solo per le prime 24 ore e altre solo il secondo giorno. E ogni giorno ci saranno le offerte a tempo, limitate sia nella validità che nella quantità. Sono solitamente le promozioni più invitanti ma anche le più difficili da cogliere. Per questo abbiamo preparato una serie di pagine, suddivise per categoria, che raccoglieranno in tempo reale tutte le offerte migliori, così da darvi l’opportunità di risparmiare sempre.

Qui sotto trovate i link che potete già aggiungere ai preferiti, per avere la situazione sotto controllo e scoprire eventuali offerte anticipate. Per la massima tempestività unitevi al nostro canale Telegram Prezzi.Tech, dove troverete tutte le offerte, sia quelle a tempo che quelle più lunghe, con prezzi (inclusi quelli precedenti al Prime Day) e link per l’acquisto.