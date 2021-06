A partire da oggi, 10 giugno, e fino a lunedì prossimo, 14 giugno, Xiaomi svela gli sconti di metà anno da riscuotere sul sito web del Mi Store. Effettuando l’accesso ogni giorno, per quattro giorni consecutivi, ogni utente avrà l’occasione di ottenere un bonus speciale diverso.

Tanti bonus da riscuotere ogni giorno

Quest’oggi, come dimostra lo screenshot sottostante, accedendo al Mi Store Online tramite il link in calce alla news, è possibile riscuotere un coupon del valore di 10 euro da utilizzare per acquistare il ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C.

Dopo aver fatto click su tasto “Da riscuotere”, si noterà la comparsa di una stella a livello del banner sottostante. Al raggiungimento di tutte e cinque le stelle relative alla riscossione dei vari bonus speciali nei giorni successivi, si riceveranno 400 Mi Points che, una volta riscossi, garantiranno di ottenere un coupon del valore di 10 euro.

Che aspettate: cliccate sul link sottostante per scoprire gli incredibili bonus disponibili ogni giorno sul Mi Store di Xiaomi.

Riscuoti il premio di oggi sul Mi Store

