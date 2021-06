Il team di sviluppatori di WhatsApp ha ripreso a lavorare a ritmo sostenuto a questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e, a distanza di poche ore dal rilascio della versione 2.21.12.12 beta, è già arrivato il momento di scoprire quali novità nasconde la prossima release per Android: stiamo parlando della versione 2.21.12.14.

Le novità della versione 2.21.12.14 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una feature che ha come obiettivo quello di proteggere i backup delle conversazioni degli utenti con un sistema di crittografia end-to-end e grazie a questa nuova versione dell’app lo staff di WABetaInfo è riuscito a ricavare ulteriori informazioni al riguardo.

In questo aggiornamento il team di WhatsApp chiarisce che la chiave di crittografia può contenere solo cifre numeriche e lettere minuscole tra la “a” e la “f” (considerando che si tratta di una chiave di crittografia, ha senso che gli sviluppatori vogliano utilizzare il formato esadecimale).

Ricordiamo che questa funzione proteggerà i backup da accessi non autorizzati mentre sono su Google Drive e ciò avverrà attraverso una password che non sarà condivisa con WhatsApp, Facebook, Google o Apple.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti con una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.12.14 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).