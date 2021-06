Dal team di sviluppatori di WhatsApp arriva una nuova versione beta dedicata ai dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.12.12.

Le novità della versione 2.21.12.12 di WhatsApp Beta per Android

Dopo aver cambiato i colori per le immagini del profilo nell’aggiornamento che ha portato WhatsApp Beta per Android alla versione 2.21.11.5, con questa nuova release il team di sviluppatori sta apportando alcune piccole modifiche anche alle notifiche.

In particolare, una volta installata la versione 2.21.12.12 beta, alcuni elementi dell’interfaccia utente nelle notifiche sono passati dal verde al blu scuro (quando è attivata la modalità scura):

Non è chiaro se tale nuova colorazione sia visibile anche con il tema chiaro, in quanto pare che alcuni utenti con quel tema attivato visualizzino la “vecchia” variante verde.

Per quanto riguarda i pulsanti “Rispondi” e “Segna come già letto”, il nuovo colore potrebbe dipendere anche dalla versione di Android.

Al momento questa modifica è ancora disponibile solo per una parte di utenti e non vi sono informazioni su quando sarà implementata nella versione stabile di WhatsApp.

Ricordiamo che il team di questa popolare app di messaggistica sta anche lavorando ad un sistema di login automatico e più veloce di quello attuale, che richiede tuttavia l’autorizzazione da parte degli utenti all’accesso alla cronologia delle chiamate.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.12.12 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google è già in fase di rilascio attraverso il Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).