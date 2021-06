Little Black Door è un’applicazione che offre la possibilità di curare e condividere il proprio guardaroba premium e di lusso con una comunità fatta di amanti della moda di qualità.

L’app permette di caricare i propri articoli del guardaroba utilizzando la funzione Magic Scan, trovare amici, influencer e brand da seguire e dai quali ottenere ispirazione e suggerimenti di stile.

Little Black Door è un’app per gli amanti della moda premium

La funzione Lookbook consente di condividere le collezioni con amici e follower, nonché di fare spazio nell’armadio condividendo i propri articoli sulle piattaforme dei partner di rivendita.

Lookbook permette inoltre agli amici di richiedere un capo in prestito con la possibilità di tenere traccia di chi possiede ogni articolo.

All’interno dell’app è possibile scorrere il feed LDB per vedere le ultime tendenze, le notizie e i Lookbook dalla comunità di appassionati.

Little Black Door è disponibile per Android gratuitamente e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, posizione, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.