A partire da oggi, i clienti Rabona Mobile e quelli in possesso della SIM Sì,Pronto!?! by Rabona possono cambiare la propria offerta tariffaria, senza limiti e in piena autonomia, dall’app Rabona o Sì,Pronto.

Per farlo, basterà accedere all’area dedicata alla gestione dell’offerta telefonica attiva sulla propria SIM telefonica e premere poi sulla voce “Cambia offerta”, scegliendo tra una delle opzioni messe a disposizione dall’operatore.

Le migliori offerte di Rabona Mobile

Ne approfittiamo per elencare alcune delle offerte più competitive proposte da Rabona Mobile, a partire da “Calcio”, offerta valida fino al prossimo 15 giugno e solamente per i clienti che passeranno all’operatore. L’offerta prevede ben 111 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati ad appena 7,99 euro al mese.

Sempre fino al 15 giugno è possibile attivare l’offerta “Pressing 71”, che include 71 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese; oppure l’offerta “Cambio 100”, con 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. Quest’ultima offerta, tuttavia, è disponibile esclusivamente per chi passa a Rabona da Very Mobile, Kena Mobile e ho. Mobile.

Altra offerta disponibile e attivabile da tutti gli utenti è “Trivela di Rabona”, con 33 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese. Una ultima offerta che segnaliamo è “Stadio”, con 120 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Come si legge dallo stesso sito ufficiale dell’operatore, una volta terminati i giga dell’offerta, la navigazione in Internet viene bloccata per evitare l’addebito di costi aggiuntivi. Altri vantaggi che Rabona offre sono i seguenti: