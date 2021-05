Realme è ben conosciuta e apprezzata per i suoi smartphone Android caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, proprio come il modello Redmi 8 Pro protagonista di questa news. In queste ore, infatti, il nuovo smartphone dell’azienda cinese è in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto prima: 234 euro invece di 299 euro, ovviamente con spedizione gratuita. L’offerta è molto allettante per chi è alla ricerca di uno smartphone Android con tutto ciò che serve per non farvi mancare niente, sotto tutti i punti di vista.

Realme 8 Pro al suo minimo storico

Realme 8 Pro monta un bel pannello Super AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 60 Hz e sensore di impronte integrato, una fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, quattro fotocamere posteriori e un design con cornici piuttosto ottimizzate.

Il processore Qualcomm Snapdragon 720G si occupa di garantire un utilizzo sempre pronto e scattante, merito anche degli 8 GB di RAM a disposizione e dei 128 GB di spazio di archiviazione interna. Buona la connettività con modulo 4G dual SIM dual standby, così come la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 50 W.

