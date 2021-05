Senza dubbio è Xiaomi Mi 11 Ultra il modello più interessante della nuova serie di smartphone di fascia alta di Xiaomi e in futuro una delle sue feature più curiose, ossia il piccolo display secondario posizionato sul retro, potrebbe acquistare un’importanza ancora più grande.

Inserito nel modulo della fotocamera posteriore, allo stato attuale il piccolo display da 1,1 pollici di Xiaomi Mi 11 Ultra può essere sfruttato come mirino per scattare selfie ma il colosso cinese ha progetti ben più ambiziosi per tale schermo.

Xiaomi Mi 11 Ultra 5G avrà presto una nuova feature

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Xiaomi, infatti, tra le nuove funzionalità supportate dal piccolo display posteriore di Xiaomi Mi 11 Ultra vi sarà anche la registrazione dei video, sebbene al momento ciò vale soltanto per una versione beta interna del firmware dello smartphone.

Ricordiamo che allo stato attuale tale schermo può essere usato per visualizzare delle informazioni (come ad esempio le chiamate, le notifiche e lo stato della batteria), oltre che come mirino per scattare i selfie.

La nuova possibilità di sfruttarlo come mirino per la registrazione dei video (con la possibilità di gestire impostazioni come le feature time-lapse, slow-motion, modalità ritratto e notte) potrebbe rivelarsi una funzionalità molto comoda in tutta una serie di situazioni (basti pensare, ad esempio, a chi ha un vlog).

Questa nuova funzionalità dovrebbe essere messa a disposizione dei beta tester nel corso delle prossime settimane, per essere poi implementata in una futura versione stabile del firmware di Xiaomi Mi 11 Ultra.

Bisogna riconoscere il merito al team di Xiaomi di avere deciso di accontentare tutti gli utenti che, sin dal lancio dello smartphone, chiedono che questo display secondario possa essere sfruttato di più rispetto alle sole notifiche e alla possibilità di scattare selfie.

