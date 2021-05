Si avvicina al termine la strepitosa offerta che ha accompagnato il lancio di POCO M3 Pro 5G, il nuovo medio gamma del brand cinese presentato solo qualche giorno fa. Come spesso accade per gli smartphone del gruppo Xiaomi gli utenti che si affrettano a comprare un nuovo smartphone nelle ore immediatamente successive al lancio godono di un ottimo prezzo.

Poche ore alla fine della promozione

Termina alle 23:59 di domani, lunedì 25 maggio, la promozione che permette di portarsi a casa POCO M3 Pro 5G a partire da 159 euro, un ottimo prezzo soprattutto per chi cerca un terminale di fascia media in grado di garantire buone prestazioni e una buona longevità, grazie al supporto alle reti di quinta generazione.

La promozione è valida sullo store ufficiale po.co e vi permette di acquistare la versione 4-64 GB a 159 euro e quella 6-128 GB a 199 euro, prezzi davvero ottimi, Ricordiamo che si tratta di uno smartphone con schermo FullHD+ da 6,5 pollici con punch hole, MediaTek Dimensity 700, connettività 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel.

Uno smartphone di buone caratteristiche dunque, soprattutto in relazione al prezzo di vendita che è davvero ottimo, soprattutto se si considera la presenza della connettività 5G, che vi permetterà di utilizzarlo per diversi anni prima di pensare alla sua sostituzione.

A seguire il link per acquistare POCO M3 Pro 5G sullo store ufficiale, con i prezzi promozionali validi fino alle 2:59 di domani. Ricordiamo che da martedì i prezzi saliranno a 199 euro per la versione 4-64 GB e 229 euro per quella con 6-128 GB.

Potrebbe interessarti: Recensione Poco M3 Pro 5G