ASUS ZenFone 8 Flip, il nuovo smartphone di punta dell’offerta del produttore asiatico, è stato presentato ufficialmente la scorsa settimana insieme alla versione base.

Tra i due modelli è senza dubbio la variante Flip quella più interessante e forse anche per questo motivo è stata scelta dallo staff di PBKreviews per un video teardown, grazie al quale abbiamo la possibilità di scoprire come gli ingegneri di ASUS siano riusciti a integrare le sue varie componenti e come funziona il sistema di fotocamera rotante.

Ecco com’è fatto al suo interno ASUS ZenFone 8 Flip

Una volta rimossi il retro in vetro e la copertura protettiva, è possibile vedere la fotocamera rotante circondata dalla scheda madre del device mentre la batteria da 5.000 mAh è tenuta in posizione da diversi connettori e il gruppo altoparlante occupa la parte bassa.

Dopo avere rimosso alcune altre viti e cavi, si arriva alla scheda madre e alla componente più interessante dello smartphone, ossia il modulo della fotocamera.

Il punteggio di riparabilità assegnato dallo staff di PBKreviews non è particolarmente alto: lo smartphone, infatti, ha ottenuto solo 4/10.

Se volete scoprire l’interno di ASUS ZenFone 8 Flip non vi resta altro da fare che guardare il seguente video:

Ricordiamo che tra le principali feature di ASUS ZenFone 8 Flip troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refsresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile via microSD), una tripla fotocamera (con un sensore primario Sony IMX686 da 64 megapixel, un sensore ultra grandangolare Sony IMX 363 da 12 megapixel e un sensore tele OmniVision OV08A da 8 megapixel), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, il supporto 5G, altoparlanti stereo, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4.0 da 30 W) e Android 11 con interfaccia ZenUI 8.

