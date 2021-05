A distanza di poche ore dal rilascio della versione 2.21.11.1 beta di WhatsApp è già arrivato il momento di parlare di una nuova versione di questa popolare applicazione di messaggistica multi-piattaforma: si tratta della versione 2.21.11.2.

Le novità della versione 2.21.11.2 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova release lo staff di WABetaInfo conferma che la funzionalità del nuovo archivio di cui vi abbiamo parlato ieri è stata messa a disposizione di un numero più elevato di beta tester (con questo metodo di diffusione delle novità il team di WhatsApp ha la possibilità di provarle con calma senza rischiare di causare problemi a tutti nel caso in cui dovessero essere riscontrati dei bug).

Gli utenti di WhatsApp Beta che ancora non dovessero avere la possibilità di provare il nuovo archivio non devono preoccuparsi: con la prossima release, infatti, la funzionalità sarà messa a disposizione di una platea ancora più ampia.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.11.2 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).

Novità anche per la versione Web

Il team di WhatsApp ha rilasciato anche una nuova versione del client Web/desktop del servizio di messaggistica istantanea: si tratta della versione 2.2119.6.

Con questa release viene introdotta per una buona parte di utenti una nuova schermata di avvio che presenta il logo del servizio e ricorda una delle sue feature più apprezzate, ossia la disponibilità di un sistema di crittografia end-to-end.

Il client Web di WhatsApp è disponibile qui.