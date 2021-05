Continua senza sosta il grande lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.11.1.

Le novità della versione 2.21.11.1 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto rilevato dallo staff di WABetaInfo, con tale update il team di WhatsApp mette a disposizione di una ristretta cerchia di beta tester il nuovo archivio, che include un’apposita impostazione che permette di decidere se si desidera mantenere in esso tutte le chat in cui sono presenti nuovi messaggi in arrivo. Quando una chat viene spostata nel nuovo archivio, l’audio viene automaticamente disattivato e non si riceveranno notifiche nel caso di arrivo di nuovi messaggi.

Per scoprire se la funzione è già disponibile è sufficiente andare nelle Impostazioni di WhatsApp, entrare nella sezione dedicata alle Chat e cercare l’opzione chiamata “Mantieni le chat archiviate” (che può essere attivata o disattivata).

Quando l’utente decide di mantenere le proprie chat nell’archivio, la cella delle chat archiviate viene spostata nella parte superiore dell’elenco, indicando quante di esse contengono nuovi messaggi.

Chi non ha bisogno del nuovo archivio può semplicemente tenere disabilitata questa opzione e, quindi, qualsiasi chat archiviata verrà rimossa dall’archivio quando arrivano nuovi messaggi (mentre la cella della chat archiviata si troverà nuovamente alla fine dell’elenco delle chat).

Il team di WhatsApp sta anche lavorando ad altre novità relative all’archivio, come lo spostamento automatico in esso di tutte le chat inattive.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.11.1 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).

Arrivano nuovi adesivi

E sempre a proposito di WhatsApp, nelle scorse ore sono stati rilasciati nuovi adesivi per gli utenti Android e iOS.

Il nuovo pacchetto di adesivi, chiamato Share Asian Love, è disponibile solo da poco tempo sul WhatsApp Sticker Store e potrebbe pertanto non essere ancora visibile per tutti gli utenti.

I più impazienti possono sfruttare questo link.