Si chiama Project Starline ed è una nuova iniziativa che il colosso di Mountain View ha deciso di annunciare in occasione dell’edizione 2021 di Google I/O, atteso appuntamento annuale in fase di svolgimento proprio in questi giorni.

Project Starline è una soluzione su cui il team di Google è in questo momento al lavoro e che ha come obiettivo quello di riuscire a migliorare in modo a dir poco notevole l’esperienza offerta dai programmi di videochiamate: l’idea, infatti, è quella di realizzare un nuovo tipo di chiamate che sfrutti dei modelli in 3D delle persone per visualizzarli sullo schermo con una sorta di ologramma.

In pratica, il sistema a cui sta lavorando il colosso di Mountain View dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza completamente immersiva per le videochiamate, neanche lontanamente paragonabile a quella offerta dalle tante soluzioni attualmente disponibili.

Come funziona il Project Starline di Google

L’azienda sostiene che questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo ma è molto promettente e apporta nuovi elementi alle chat video. La breve dimostrazione video mostrata durante Google I/O 2021 ci permette di osservare i dipendenti del colosso statunitense che parlano di quanto sia stata reale l’esperienza rispetto a una videochiamata tradizionale.

Ed eccolo il video di cui vi stiamo parlando, così da potervi fare un’idea delle potenzialità della soluzione a cui lavora il produttore statunitense:

Nel complesso, la soluzione mostrata da Google sembra incredibilmente promettente e decisamente più accattivante rispetto a una tradizionale chat video. Il sistema, tuttavia, utilizza molti dati e quindi è probabilmente ancora molto lontano da una versione consumer.

Il team di Google non ha nemmeno fornito particolari dettagli riguardo a quanto possano costare gli schermi e le telecamere su cui si basa tale tecnologia ma è probabile che il loro prezzo sia piuttosto elevato.

Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.