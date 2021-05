Il momento tanto atteso da chi in questi mesi si è incuriosito sentendo parlare di Clubhouse e ha invidiato gli utenti iOS, in quanto avevano già la possibilità di provare tale nuovo social network, è finalmente arrivato: sul Google Play Store è stata pubblicata la versione per dispositivi Android.

E così, a distanza di qualche giorno dall’avvio del programma beta, è già arrivato il momento in cui tutti gli utenti Android possono finalmente scoprire se questo tanto chiacchierato social network faccia al caso loro.

L’app Android di Clubhouse è disponibile sul Google Play Store

Al momento l’accesso al servizio è limitato a chi abbia ricevuto un invito al social ma tutti possono comunque scaricare l’applicazione e iniziare a registrarsi con il proprio nome utente.

In sostanza, a questo punto gli utenti Android “raggiungono” quelli iOS, nel senso che possono finalmente scaricare e installare l’applicazione di Clubhouse ma, per poter effettivamente accedere al servizio e usufruire di tutte le sue funzionalità devono prima attendere di essere invitati da qualcuno che è già “dentro il social”.

Probabilmente questo sistema così “esclusivo” rappresenta una delle ragioni per cui Clubhouse è riuscito a generare così tanto interesse intorno a sé, aiutato anche dalle numerose celebrità dello spettacolo che hanno deciso di provarlo e pubblicizzarlo.

E la fama che il servizio di Clubhouse è riuscito a conquistare così rapidamente ha spinto diverse piattaforme della concorrenza a creare proprie alternative basate soltanto sulla voce, in modo da poter offrire una propria soluzione che possa competere con quello che può essere ritenuto uno dei social network del momento.

Come scaricare l’applicazione

Se desiderate scaricare l’app di Clubhouse per Android potete sfruttare il seguente badge che vi porterà alla pagina dedicata sul Google Play Store. Al momento però pare che sia disponibile solo in USA mentre in Italia permette esclusivamente di pre registrarsi per installarla automaticamente una volta rilasciata anche per noi.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

