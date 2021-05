Come vi abbiamo segnalato questa mattina, il nuovo Amazon Prime Day si terrà a fine giugno e non, come di consueto, nel mese di luglio. Yi Technology ha deciso di organizzare una super offerta di riscaldamento, che prende il via oggi e che sarà valida fino al prossimo 23 maggio, con telecamere di sicurezza scontatissime rispetto al prezzo di listino.

Le migliori offerte di Yi Technology

Sono ben sei le telecamere di sicurezza in promozione oggi, sia da interno che da esterno, con un kit da 4 perfetto per coprite una intera abitazione senza andare a spendere cifre esagerate. Non vi serve alcun coupon per acquistarle su Amazon, dove le troverete in offerta per due settimane con sconti che sfiorano il 50%.

Si parte con Yi Home Camera 1080p, compatibile con Amazon Alexa, dotata d sistema di visione notturna. Potete farla vostra a 21,24 euro su Amazon. Molto allettante anche la promozione riservata a Yi Smart Home Camera 3, anch’essa con risoluzione 1080p, notifiche push in tempo reale e visione notturna. È in offerta su Amazon a 24,99 euro.

Dovete controllare più stanze? Niente paura, con il kit composto da ben 4 Yi Home Camera 1080p, con visione notturna non invasiva e notifiche push, potete avere un occhio in ogni stanza della vostra casa. Trovate il kit in offerta su Amazon a 74,99 euro, il 42% in meno rispetto al prezzo di listino.

Ottima anche l’opportunità di risparmio per chi acquista Yi Dome U, la videocamera da interno con rilevamento del sonoro, di movimento e, grazie all’intelligenza artificiale, capace di distinguere gli esseri umani dagli animali. Potete acquistarla a 32,99 euro (scontata del 45%), un prezzo niente male.

È tutta nuova la telecamera da esterni di Yi Technology, con certificazione IP65 e intelligenza artificiale per il rilevamento sonoro e umano. È controllabile tramite Amazon Alexa ed è in offerta a 44,99 euro su Amazon. Chiudiamo con la mini telecamera da interni Kami, con risoluzione 1080p, rilevamento facciale, visione notturna e intelligenza artificiale, in promozione su Amazon a 23,99 euro.

Ottime occasioni dunque, in attesa dell’Amazon Prime Day, perfette per chi sta cercando una soluzione per la sicurezza della propria casa, o anche per tenere sotto controllo bambini o anziani. Ricordate di seguire anche il nostro canale Telegram Prezzi.Tech dove ogni giorno avete a disposizione decine di offerte tra cui scegliere.