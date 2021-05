Samsung è una delle aziende hi-tech più importanti al mondo, i cui prodotti sono in grado di rivoluzionare interi settori che vanno dal mobile, ai dispositivi smart per la casa fino alle soluzioni implementate in prodotti molto diversi tra di loro.

Smartphone, tablet e tanto altro in offerta

In queste ore l’azienda ha in attivo una importante serie di offerte realizzate per garantire un importante ritorno economico scegliendo alcuni dei prodotti più popolari. Scopriamo quali sono le promozioni attive sullo shop ufficiale di Samsung:

Samsung Galaxy S20 Fan Edition, uno dei più popolari smartphone dell’azienda dello scorso anno, con 150 euro di sconto fino al 31 maggio utilizzando il codice coupon “GALAXYS150”;

di sconto fino al utilizzando il codice coupon “GALAXYS150”; Samsung Galaxy S21, il modello base dell’ultima generazione di smartphone di fascia alta, con 150 euro di sconto fino al 31 maggio utilizzando il codice coupon “PROMOS21”;

di sconto fino al utilizzando il codice coupon “PROMOS21”; Samsung Galaxy Tab S7 o Galaxy Tab S7+, i tablet di riferimento per il lavoro e l’intrattenimento, con 150 euro di sconto fino al 31 maggio utilizzando il codice coupon “PROMOTABLET”;

di sconto fino al utilizzando il codice coupon “PROMOTABLET”; Samsung Galaxy Z Fold2 e Galaxy Z Flip, gli smartphone pieghevoli più acclamati, con 150 euro di sconto fino al 31 maggio utilizzando il codice coupon “FOLDABLE”;

di sconto fino al 31 maggio utilizzando il codice coupon “FOLDABLE”; tanti prodotti per la casa risparmiando fin da subito fino a 1000 euro con le offerte valide fino al 17 maggio.

Scopri tutte le offerte Samsung sullo ufficiale