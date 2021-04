Quest’oggi, 28 aprile 2021, TIM svela alcune importanti novità per quanto riguarda TIM Party, ovvero il programma di fidelizzazione gratuito che vede l’arrivo dei badge e di due nuovi concorsi ricorrenti chiamati Party della domenica e Party collection.

Grandi novità in arrivo su TIM Party

Andando con ordine, i badge presenti su TIM Party fanno riferimento ad un nuovo meccanismo che permette a tutti gli utenti TIM di accumulare badge ogni qualvolta si prenderà parti ad uno dei concorsi “Gioca e Vinci”. Ogni singola partecipazione a questi concorsi permetterà di ottenere 1 badge che potranno poi essere utilizzati per partecipare al concorso TIM Party collection.

Quest’ultimo rappresenta un concorso a premi in cui gli utenti TIM Party possono partecipare solo se hanno accumulato 5 badge negli ultimi tre mesi. In questo concorso viene messo in palio un premio diverso con rotazione trimestrale, e attualmente il concorso disponibile fino al 31 luglio permette di provare a vincere una Fiat La Nuova 500.

Venendo poi a TIM Party della Domenica, anche in questo caso si tratta di un concorso ricorrente – in questo caso ogni domenica – in cui gli utenti TIM Party partecipano ad un test di memoria a tema al fine di ottenere un badge. Attraverso il Party della Domenica sarà possibile vincere diverse tipologie di premia a settimana; il premio settimanale previsto per il primo Party della Domenica sarà un microonde Samsung 20L con grill.

