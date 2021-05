Google Pay è il servizio per i pagamenti digitali di casa Mountain View. Può essere utilizzato per effettuare acquisti in sicurezza online, tanto all’interno delle applicazioni quanto sui siti Web, ma anche per pagare gli acquisti effettuati in negozio, grazie alla pratica funzionalità “tocca e paga”.

L’app può anche essere utilizzata per inviare denaro ad amici e parenti, ma al momento questa funzionalità è disponibile esclusivamente per il mercato degli Stati Uniti.

Nuovi partner italiani per Google Pay

Google Pay funziona con tante banche e fornitori di servizi di pagamento. Di recente, il servizio ha aperto le sue porte a 61 nuovi partner in tutto il mondo. In Italia, Google Pay può adesso essere utilizzato anche dai clienti dell’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e di Qonto SA.

La lista dei partner di Google Pay in Italia, dunque, ad oggi include i seguenti istituti e fornitori:

Banca 5 (Gruppo Intesa SanPaolo)

Banca Sella

Banca Widiba

Banco di Sardegna

Banco Mediolanum

BPER: Banca

Carta BBC

Fideuram

Findomestic

Fineco Bank

Hype

Intesa SanPaolo

Intesa SanPaolo Private Banking

N26

Nexi

Oval

Postepay

Revolut

TIM Pay

Ubi Banca

UniCredit

Volksbank

Monte dei Paschi di Siena

Qonto SA

I nuovi partner di Google Pay nel resto del mondo

Nel resto del mondo, invece, Google Pay offre adesso il supporto con i seguenti istituti e servizi partner: