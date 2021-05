Boom Karts è un gioco di corse multigiocatore in tempo reale in cui gareggiare per tagliare per primi il traguardo.

Il gameplay è di stampo arcade e prevede la possibilità di eliminare gli avversari con un vasto arsenale di bombe, saponette, peperoncini e altre armi e potenziamenti stravaganti.

Il gioco richiede abilità nel controllare la derapata durante la quale viene caricato il boost che permette di attivare il nitro per seminare gli avversari.

Boom Karts è un gioco di corse arcade ampiamente personalizzabile

Boom Karts offre inoltre la possibilità di personalizzare il pilota e il mezzo usando una combinazione di completi e accessori sbloccabili giocando e aprendo le casse. I progetti consentono di sbloccare nuovi kart da usare in gara, ognuno dei quali caratterizzato da statistiche e potenziamenti differenti.

Infine è possibile creare lobby personalizzate in cui affrontare gli amici in frenetiche gare di kart PvP scegliendo il tracciato su cui gareggiare, il numero dei giri e dei giocatori e perfino quali potenziamenti appariranno durante la gara.

Boom Karts è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare oggetti di gioco.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire il gioco di corse nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.