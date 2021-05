Il team di Google nelle scorse ore ha aggiunto tre nuovi sfondi per gli utenti Google Pixel dedicati all’Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month.

Arrivano tre nuovi sfondi Google Pixel

Creati da Jiaqi Wang, questi sfondi possono essere trovati dagli utenti Google Pixel (dalla terza generazione in poi) con una lunga pressione sul Pixel Launcher, all’interno della sezione “Stili e sfondi”.

Così com’è avvenuto anche per le ultime aggiunte, non si tratta di wallpaper ottimizzati per il foro nel display di Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5.

Questi sono i tre sfondi (intitolati Let’s Go to the Top, Fairytale Stories e Phases of the Moon):

Potete scaricare i nuovi wallpaper di Google a grandezza naturale attraverso i seguenti link:

Google Documenti migliora la collaborazione con una novità

Restando in casa del colosso di Mountain View, il team di Google Documenti ha aggiunto nelle scorse ore una nuova opzione “Mostra Editori” per consentire agli utenti di visualizzare informazioni più complete sulla cronologia delle modifiche di un particolare contenuto, migliorando così la collaborazione.

Per sfruttare la nuova funzionalità è sufficiente evidenziare una parte di testo e fare clic con il tasto destro del mouse su di esso, così da fare aprire il menu a discesa, nel quale è stata aggiunta la voce Mostra Editor.

Grazie a tale nuova feature sarà possibile visualizzare un elenco di editor con le relative ultime modifiche e i timestamp, oltre che aprire la cronologia delle versioni del documento.

Stando a quanto reso noto dal team di Google, questa nuova feature è già disponibile da oggi per tutti gli utenti (soltanto con account Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Education Plus) ma potrebbe essere necessario attendere fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli account.