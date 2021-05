Nelle ultime ore in Rete si sono diffusi nuovi interessanti dettagli su due smartphone molto attesi e che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Flip 3 e Samsung Galaxy Z Fold 3.

Iniziando da Samsung Galaxy Z Flip 3, Alvin su Twitter ha condiviso diverse immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design dello smartphone pieghevole del colosso coreano, confermando tra le altre cose che potrà contare sul supporto S Pen.

Grazie a tale leak scopriamo che il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere disponibile in otto colorazioni (Beige, Black, Dark Blue, Gray, Green, Light Pink, Light Violet e White), con una finitura a due tonalità:

Ed ecco altri due fermi immagine di quello che sembra essere un video promozionale, con la conferma del supporto S Pen:

Non manca una breve clip che ci mostra come dovrebbe essere il display secondario di Samsung Galaxy Z Flip 3, posizionato accanto alla fotocamera principale:

Galaxy Z Flip3

————————

It appears like most of you still do not believe the Z Fold Series leak is actually real.

Well, I don’t blame you. But just look at this GIF I took from the “original” video.

That looks way too real to be fake. pic.twitter.com/73RDnnLwWV

— Alvin (@sondesix) May 2, 2021