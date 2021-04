Nel corso degli ultimi anni DxOMark ha esteso i propri confini di valutazione al mondo mobile, dopo che per diverso tempo si era unicamente concentrato a prendere in considerazione le prestazioni delle fotocamere professionali. Dopo avere avviato il team indicato a valutare ogni aspetto dei moduli fotografici presenti sugli smartphone e, solo successivamente, quello relativo alla componente audio, in queste ore annuncia che il prossimo 10 maggio inizierà a valutare la batteria degli smartphone, e quindi la loro autonomia.

Al via la valutazione della batteria

Infatti, come viene confermato ufficialmente dal profilo Weibo di DxOMark, a partire dal 10 maggio il famoso portale inizierà a pubblicare le personali valutazioni sull’autonomia degli smartphone. Ad oggi, tramite DxOMark, è possibile conoscere le prestazioni dei dispositivi mobile sotto tanti punti di vista come ad esempio la valutazione fotografica, la qualità delle lenti e anche della componente audio. Chi è interessato a conoscere più a fondo queste categorie può anche scoprire i punteggi delle fotocamere posteriori, frontali e anche del display.

L’arrivo della valutazione dell’autonomia segue la strategia di diversificazione di DxOMark che punta così ad offrire ai propri utenti le informazioni circa i più importanti aspetti relativi ad uno smartphone, e ci aspettiamo che nel corso delle prossime settimane inizieremo a conoscere meglio in che modo il team punterà a stimare l’autonomia dei telefoni.