Prosegue senza sosta il lavoro di Fastweb con i maggiori produttori di smartphone al mondo al fine di renderli perfettamente compatibili con la rete 5G dell’operatore. In queste ore Fastweb ha aggiornato la pagina contenente la lista degli smartphone in grado di sfruttare la rete 5G, e registriamo l’arrivo degli smartphone OPPO A54 5G, OPPO A74 5G e OPPO A94 5G.

La serie A di OPPO abbraccia il 5G Fastweb

Gli smartphone cinesi con connettività 5G si vanno così ad aggiungere alla crescente lista degli altri dispositivi già compatibili con la connettività di quinta generazione. Ecco la lista completa:

OPPO Reno 4 Pro 5G

OPPO Reno 4 5G

OPPO Reno 4 Z 5G

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3 Neo

OPPO Find X3 Lite

OPPO Find X2 Lite

OPPO Find X2 Neo

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find A73 5G

OPPO A54 5G

OPPO A74 5G

OPPO A94 5G

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Lite

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 40 Pro

ZTE Axon 11 5G

Non preoccupatevi se il vostro smartphone 5G non fosse ancora elencato nella lista soprastante: la compagnia è impegnata per aggiungere sempre più dispositivi, della cui disponibilità vi terremo puntualmente informati.

