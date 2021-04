Questa settimana sul Mi Store online vanno di scena gli sconti dedicati a Redmi, brand che si è reso indipendente un paio di anni fa ma che è tuttora legato a doppio filo a Xiaomi. La promozione “La settimana Redmi”, che ha preso il via oggi e che continuerà fino al 2 maggio, offre sconti fino al 37% su numerosi prodotti.

La settimana Redmi

Ovviamente i prodotti più interessanti sono quelli della nuova linea Redmi Note 10, con il modello Redmi Note 10 Pro disponibile anche nella Special Edition, ma non mancano gli sconti anche per la serie Redmi Note 9 e per i modelli più economici, disponibili a meno di 100 euro. Non potevano ovviamente mancare le promozioni relative ai prodotti dell’ecosistema Xiaomi, con sconti e offerte speciali davvero imperdibili. Le offerte sui prodotti dell’ecosistema saranno però valide solo nel weekend, l’1 e 2 maggio.

Smartphone Redmi in offerta

Prodotti dell’ecosistema Xiaomi

Trovate l’elenco completo dei prodotti in promozione visitando la pagina della Settimana Redmi, raggiungibile al link sottostante.