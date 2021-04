Negli ultimi tempi in tanti potrebbero avere pensato che Samsung abbia perso interesse per la tecnologia AR (Realtà Aumentata) ma, a quanto pare, il colosso coreano non l’ha accantonata del tutto, almeno ciò è quanto sembra suggerire il lancio di una nuova applicazione chiamata AR Canvas.

Disponibile nel Samsung Galaxy Store, AR Canvas è un’applicazione che integra alcune delle funzionalità AR disponibili in Bixby Vision fino allo scorso anno e che consente agli utenti di creare oggetti di Realtà Aumentata 3D sfruttando la fotocamera dello smartphone e una serie di appositi strumenti.

Come funziona AR Canvas, la nuova app di Samsung con Realtà Aumentata

AR Canvas permette agli utenti di creare scene di realtà aumentata usando testo 3D, pennelli, adesivi e altri strumenti e consente anche di scansionare oggetti 3D reali per creare propri adesivi AR personalizzati.

L’app usa le funzionalità di localizzazione del dispositivo mobile per ancorare gli oggetti AR inclusi e la loro posizione per 30 giorni, durante i quali pertanto rimarranno nello stesso posto.

AR Canvas è compatibile con diversi smartphone del colosso coreano ma si tratta, ad ogni modo, di modelli di fascia media e alta (del resto non c’è da stupirsi, in quanto richiede per funzionare un’adeguata capacità di calcolo e dei sensori precisi per poter garantire un’esperienza di Realtà Aumentata fluida e accattivante).

Tra gli smartphone supportati troviamo i Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A80, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip 5G e Galaxy Z Fold2.

Come scaricare l’app

La nuova applicazione di Samsung è ancora in una fase beta ma può essere ugualmente scaricata in una versione iniziale attraverso il Samsung Galaxy Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).