Machinika Museum è un rompicapo in cui dovrete riparare dei misteriosi macchinari di origine extraterrestre utilizzando la logica e la capacità di osservazione.

Rimettendole in funzione, queste enigmatiche macchine disponibili in un museo dedicato sveleranno il loro scopo e una trama collegata al loro impiego da parte di varie civiltà aliene.

Machinika Museum è un puzzle game galattico in stile The Room

Il gameplay è improntato sulla manipolazione di dispositivi accattivanti per risolvere rompicapi intriganti e sofisticati, ruotando e ingrandendo sui numerosi particolari per comprendere come sono interconnessi i vari congegni.

Le misteriose apparecchiature possono essere analizzate in 3D attraverso controlli touch semplici e intuitivi utilizzando strumenti come cacciaviti, stampanti e microcamere.

Machinika Museum è un puzzle game per chi vuole scoprire storie appassionanti a tema extraterrestre ed è particolarmente indicato per chi ha trovato interessanti titoli come The Room, Myst, The Witness, Machinarium, ecc.

Machinika Museum è disponibile per Android in italiano, ma come prova gratuita in quanto prevede un acquisto in-app opzionale di € 4,99 necessario per sbloccare il gioco completo.

Il titolo chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.