Buone notizie per chi è alla costante ricerca di sempre nuovi sfondi con cui personalizzare i propri smartphone: nelle scorse ore, infatti, il team di Google ha pubblicato alcune nuove immagini che potrebbero conquistare chi è alla ricerca di un wallpaper che si caratterizzi per le colorazioni e i soggetti fuori dal comune.

Le immagini in questione, pubblicate attraverso l’account Made By Google su Twitter, sono dedicate alla Giornata della Terra, ossia il giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta e che si svolgerà giovedì 22 aprile.

Il team di Google precisa che questi nuovi sfondi sono stati realizzati da Jeremyville e che gli utenti potranno trovarli sui propri smartphone (da Google Pixel 3 in poi) nella raccolta “Curated Culture”, all’interno della sezione delle impostazioni dedicata a stili e sfondi (accessibile attraverso una pressione prolungata su qualunque parte dello schermo all’interno del Pixel Launcher).

Ecco i tre nuovi sfondi esclusivi dei Google Pixel

Queste sono le tre immagini realizzate da Jeremyville per gli utenti Google Pixel:

Pur essendo disponibili per i modelli più recenti del colosso di Mountain View (come Google Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5), tali sfondi non sono particolarmente ottimizzati per essi, in quanto non tengono conto del foro nello schermo per la fotocamera frontale.

La prima immagine, intitolata “The Oceans Are Alive”, mostra una festa in fondo al mare; la seconda, chiamata “Stay Wild”, è dedicata a una festa all’aperto per celebrare le biodiversità; la terza, “Monlight is for Dreaming”, ha ad oggetto una festa notturna per la ricrescita e il rinnovamento.

Come scaricare i nuovi sfondi

Chi non possiede uno smartphone Google Pixel può scaricare queste immagini attraverso i seguenti link e impostarle come sfondi del proprio telefono manualmente:

Leggi anche: la recensione di Google Pixel 5