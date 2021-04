Ha raggiunto quota diciannove il numero di Iliad Store in Italia, cinque dei quali solo a Milano dove è stato aperto il nuovo punto vendita. Lo ha annunciato lo stesso brand francese che in questi giorni sta puntando molto su Milano, come testimonia la terza installazione creativa, pensata per promuovere Iliad Express.

Nuovo Iliad Store a Milano

È posizionato a Rozzano, prezzo il Centro Commerciale Fiordaliso, il diciannovesimo negozio Iliad in Italia che va a sostituire un Iliad Corner già presente nel centro Commerciale. Il nuovo punto vendita era in allestimento da alcune settimane e da oggi risulta pienamente operativo, permettendo di acquistare una nuova SIM Iliad con l’aiuto del personale addetto.

Nel frattempo è salito a 2.600 il numero di punti vendita Iliad nel nostro Paese, con i 19 negozi ufficiali che sono affiancati da 800 Iliad Corner, che includono le Simbox posizionate nella GDO, oltre 1.100 Iliad Express e più di 650 Iliad Point.

Terzo Libro Iliad in City Life

Per promuovere Iliad Express, il più recente dei propri canali distributivi, Iliad ha posizionato alcune installazioni creative nelle strade di Milano. Siamo partiti dai Biscotti della Verità, per richiamare il valore della trasparenza, per passare al libro rosso dal titolo “100 anni di Giga, Minuti e SMS”, che strizza l’occhio a un classico della letteratura moderna e alla più recente offerta Iliad.

Per chiudere il cerchio il libro rosso è stato installano nella piazza di City Life, e l’operazione è stata pubblicizzata sui canali social del gruppo attraverso uno speciale trailer dallo stile volutamente cinematografico. Da notare che il finto libero è edito da Edizioni Sincere, per sottolineare ancora una volta la trasparenza dell’offerta Iliad.