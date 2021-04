SaGa Frontier è un gioco di ruolo rilasciato da Square nel 1997 in Giappone e nel 1998 in Nord America e mai distribuito in Europa. Ora il titolo è rinato su Android con una grafica migliorata, funzionalità aggiuntive e un nuovo personaggio principale.

Oltre alla grafica ad alta risoluzione, l’interfaccia utente è stata aggiornata e migliorata per rendere l’RPG giocabile sullo smartphone. L’avventura offre la possibilità di vestire i panni di uno degli otto eroi, ognuno dei quali è caratterizzato dalla propria storia e i propri obiettivi.

Le nuove funzionalità includono la modalità a velocità doppia che rende il gioco ancora più fluido, mentre il personaggio principale in questa edizione è Fuse che può essere interpretato una volta soddisfatte determinate condizioni.

Lo scenario di Fuse presenta nuove fantastiche tracce di Kenji Ito ed è pieno di nuovi contenuti, inoltre varie scene tagliate sono state aggiunte allo scenario di Asellus.



SaGa Frontier Remastered è disponibile per Android al prezzo di € 27,99 senza acquisti in-app né pubblicità. Il prezzo del gioco è impegnativo, ma in linea con le altre produzioni Square Enix per dispositivi mobili, come la saga di Final Fantasy.

Il gioco di ruolo chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per individuare il titolo nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.