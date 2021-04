Giornata importante per OPPO, che lancia in Italia tre smartphone della serie A 2021: dopo OPPO A54 5G e OPPO A94 5G (in realtà già in vendita da qualche giorno) è il momento di parlare di OPPO A74 5G, che sbarca nel Belpaese poco più di una settimana dopo il “fratello” OPPO A74 4G, dal quale si differenzia sotto diversi aspetti. Cerchiamo di fare un po’ di ordine e andiamo a scoprire tutte le caratteristiche.

OPPO A74 5G arriva in Italia: specifiche e funzionalità

OPPO A74 5G sbarca in Italia a distanza di pochi giorni dal modello 4G con tante differenze rispetto a quest’ultimo, più di quante si sia portati a pensare. Partiamo innanzitutto da un processore diverso, ovviamente compatibile con la connettività di quinta generazione: A74 5G può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 480, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Tra le altre differenze possiamo citare il display, sempre a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel), ma in questo caso con tecnologia LCD Hyper-Color e con diagonale da 6,49 pollici. La frequenza di aggiornamento sale a 90 Hz, mentre quella di campionamento rimane stabile sui 180 Hz.

Il comparto fotografico dello smartphone vede la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore e una singola anteriore da 16 MP (integrata nel display con il “classico” foro: troviamo un sensore principale da 48 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP, uno monocromatico da 2 MP e uno macro da 2 MP, tutti supportati dall’Intelligenza Artificiale. La principale utilizza polimeri a super risoluzione che producono immagini AI da 108 MP (XHD Ultra Clear Image).

La batteria è da 5000 mAh ed è pensata per durare più di un giorno, secondo la casa. A bordo prende posto la funzione Battery Guard, capace di personalizzare la velocità di ricarica (massimo da 18 W) in base alle abitudini degli utenti: ad esempio, durante la notte l’app ferma la ricarica all’80% e riprende con il restante 20% solo la mattina, in modo da evitare surriscaldamenti e garantire maggiore sicurezza.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di OPPO A74 5G:

display LCD Hyper-Color da 6,49 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con 90 Hz di refresh rate

SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G octa core con GPU Adreno 619

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, monocromatico da 2 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W

ColorOS 11.1 con Android 11

dimensioni di 162,9 x 74,7 x 8,4 mm, peso di 190 grammi

Prezzo e uscita in Italia di OPPO A74 5G

OPPO A74 5G è disponibile in Italia a partire da oggi, 15 aprile 2021, nelle colorazioni Fluid Black e Space Silver e nella configurazione da 6-128 GB. Lo smartphone è acquistabile in esclusiva con TIM a un prezzo consigliato di 299,99 euro: entro il 9 maggio 2021 sono comprese nel prezzo le cuffie OPPO Enco W11, dal valore commerciale di 39,90 euro (qui per maggiori informazioni sulla promozione).

