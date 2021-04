La serie 20 degli smartphone TCL è destinata a crescere nei prossimi mesi, con l’aggiunta di ben sei nuovi modelli. Attualmente, questa famiglia di smartphone conta i soli TCL 20 SE e TCL 20 5G, dispositivi presentati dall’azienda nel mese di gennaio, in occasione del Consumer Electronic Show di Las Vegas. Sono entrambi smartphone molto validi, che nonostante il prezzo accessibile riescono a offrire tutto ciò di cui si ha bisogno, e persino una connessione 5G.

Con i prossimi smartphone TCL della serie 20, l’azienda proporrà ai consumatori più alternative pensate per soddisfare le loro esigenze e gusti, dall’entry level pensato per l’utente meno esigente al flagship realizzato per supportare l’utente più esperto in tutte le sue attività quotidiane.

A diffondere la notizia è stato il noto leaker Evan Blass, che avrebbe avuto accesso all’Android Developers’ Device Catalogue. Dal catalogo sono spuntati ben sei nuovi smartphone TCL della serie 20, ovvero TCL 20 Pro 5G, TCL 20E, TCL 20L, TCL 20L+, TCL 20S e TCL 20Y. Di questi dispositivi, Evan Blass ne ha illustrato le (presunte) caratteristiche principali.

Caratteristiche principali di TCL 20 Pro 5G

Partiamo proprio da TCL 20 Pro 5G, che a quanto pare si tratterà del modello di punta dell’intera famiglia. Lo smartphone porta il nome in codice “Ottawa”, potrebbe essere dotato di un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ ed essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 750G accompagnato da 6 GB di RAM. TCL 20 Pro 5G sembra sfoggiare un’estetica da vero smartphone di fascia alta, con un display leggermente curvo sui lati, cornici sottili e un minuscolo foro al centro per ospitare la fotocamera interna.

Caratteristiche principali di TCL 20L e TCL 20L+

TCL 20L e TCL 20L+ dovrebbero essere i due prossimi smartphone di fascia media e presentano un’estetica in linea con gli standard attuali: schermo piatto, angoli arrotondati e mento non poi così evidente. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere alimentati da un SoC Qualcomm Snapdragon 662 accompagnato rispettivamente da 4 GB e 6 GB di RAM. Inoltre, entrambi dovrebbero essere dotati di un display con risoluzione FullHD+.

Caratteristiche principali di TCL 20S, TCL 20Y e TCL 20E

TCL 20S e TCL 20Y dovrebbero essere altri due smartphone di fascia media, ma dal prezzo più accessibile rispetto ai due modelli appena descritti. Pertanto, dovrebbero presentare una scheda tecnica meno importante, mentre le immagini condivise mostrano dei menti molto più evidenti. TCL 20S (nome in codice “Miami Pro”) dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 665 con 4 GB di RAM. TCL 20Y, invece, dovrebbe sfoggiare un display con notch a goccia e risoluzione HD+, mentre sotto la sua scocca dovrebbe nascondersi un processore Helio P22 accompagnato da 4 GB di RAM.

Infine, TCL 20E dovrebbe essere l’entry level della famiglia, e tra le caratteristiche trapelate rientra un SoC MediaTek Helio P22 con 3 GB di RAM, display con notch a goccia e risoluzione HD+.

TCL terrà un evento globale di lancio il prossimo 14 aprile. In quella occasione, l’azienda potrebbe presentare tutti questi nuovi smartphone della serie 20 o comunque alcuni di essi.