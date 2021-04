In attesa della commercializzazione di OnePlus Watch, che inizierà nella giornata di domani, OnePlus ha iniziato a distribuire un aggiornamento per l’app companion del primo smartwatch della casa cinese: OnePlus Health.

L’applicazione era stata rilasciata mesi fa in concomitanza con il lancio della OnePlus Band in India ma, in vista della commercializzazione di OnePlus Watch, è ora disponibile per tutti.

Nonostante l’utilizzo del font OnePlus Sans in tutte le schermate, il redesign estetico non è di certo dei più originali vista la presenza di alcuni elementi grafici circolari che si occupano di mostrare le informazioni più importanti e che sembra siano stati ispirati dalle app della concorrenza.

L’aggiornamento porterà in dote la possibilità di effettuare il pairing con il Watch e monitorare i vari parametri corporei quali calorie, passi, battito cardiaco, sonno e molto altro. All’interno dell’app, inoltre, sarà possibile gestire le watch faces dell’orologio, le notifiche, lo streaming musicale e il meteo. Nell’aggiornamento sono stati inclusi oltre quindici nuovi quadranti per personalizzare il OnePlus Watch.

Non essendo alimentato da Wear OS, ma da un real-time operating system, gli aggiornamenti firmware del OnePlus Watch saranno gestiti da OnePlus Health. Il nuovo update inoltre include il supporto alla dark mode e la sincronizzazione con Google Fit. OnePlus Health è compatibile con tutti i dispositivi con Android 6.0 o superiore ed è disponibile al download cliccando sul badge qui sotto.

Potrebbe interessarti anche: Alcune curiosità e funzionalità che arriveranno in futuro su OnePlus Watch