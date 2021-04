All’inizio dell’anno il nuovo Xiaomi Mi Watch è arrivato in Italia e a differenza del predecessore lanciato lo scorso anno offre un quadrante di forma circolare.

Come per la versione precedente iFixit ha deciso di montare completamente questo smartwatch Xiaomi per stabilire il suo livello di riparabilità.

Il teardown rivela un assemblaggio simile alla maggior parte degli smartwatch con design circolare in commercio, tuttavia risulta per certi versi migliore pur trattandosi di uno smartwatch di fascia economica.

L’assemblaggio interno di Xiaomi Mi Watch sembra in qualche modo simile a quello di Samsung Galaxy Watch e Huawei Watch GT2.

Xiaomi Mi Watch 2021 completamente smontato da iFixit

Secondo il team iFixit questo dispositivo indossabile di Xiaomi può essere facilmente aperto con un cacciavite Torx T2, mentre internamente i componenti sono fissati tramite viti Phillips standard. L’orologio è decisamente impermeabile, ma la cassa non è realmente incollata.

Un po’ di leva è sufficiente per rimuovere senza problemi la batteria agli ioni di litio da 1,62 Wh che può essere ricaricata in modalità wireless.

La parte inferiore dello smartwatch racchiude la componentistica che include microfono MEMS, sensore barometrico, motore di vibrazione e sensori di frequenza cardiaca e SpO2.

Per estrarre il display sarebbe necessaria una pistola termica e una lama di rasoio per evitare di danneggiarlo come in questo caso.

In conclusione l’apertura dello smartwatch risulta facile in quanto la scocca è per lo più assemblata senza colla, i connettori sono modulari mentre la batteria è comodamente accessibile, tuttavia molti componenti non possono essere sostituiti singolarmente, inoltre rimuovendo il display potrebbe essere necessario sostituire la cassa dell’orologio.

Sulla base di queste considerazioni iFixit assegna allo smartwatch Xiaomi Mi Watch 2021 un punteggio di riparabilità di 5 su 10.