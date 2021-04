Tra le applicazioni di Google che hanno ricevuto di recente degli aggiornamenti vi sono anche le versioni Android di Gmail e Google Play Music.

Gmail per Android introduce nuove animazioni

Spesso sono i dettagli a trasformare una buona applicazione mobile in una grande app e il team di Gmail con un nuovo aggiornamento della versione dedicata ai dispositivi Android potrebbe avere compiuto un notevole passo in avanti da questo specifico punto di vista.

Con la nuova versione di Gmail per Android (la v. 2021.03.07), infatti, sono decisamente migliorate le animazioni che il client di posta di Google mostra nel momento in cui l’utente effettua uno swipe su un messaggio per procedere alla sua cancellazione o alla sua archiviazione, per contrassegnarlo come letto o non letto o per posticiparlo.

Non si tratta, ovviamente, di una rivoluzione ma senza dubbio è un piccolo miglioramento che ottimizza nel complesso tutta l’interfaccia di Gmail per Android.

Potete scaricare la nuova versione di Gmail per Android da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store:

Arriva un ultimo update per Google Play Music

Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Google Play Music, il suo ultimo update, portando così l’app alla versione 8.29.9112-1.

Tale aggiornamento ha come scopo quello di “ufficializzare” la fine di questo servizio, in quanto gli utenti aprendo l’app visualizzeranno un messaggio che li informa che Google Play Music non è più disponibile, con il conseguente invito a usare YouTube Music.

L’app, inoltre, mostrerà agli utenti l’opzione che consente di nascondere definitivamente Google Play Music e, in caso venga dato l’Ok, l’applicazione non sarà più visibile né sulla homepage né nel menu con tutte le app.

Infine, viene anche mostrata l’opzione che consente di eliminare tutti i dati locali nel caso in cui non siano stati rimossi prima del blocco del servizio.

La nuova versione di Google Play Music per Android è disponibile nel Play Store: