WhatsApp è senza dubbio la soluzione più popolare per quanto riguarda le applicazioni di messaggistica istantanea ma non è l’unica a poter vantare tutte le feature che è lecito attendersi da un’app di questo tipo e tra le alternative più amate dagli utenti mobile un posto di rilievo spetta a Telegram.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di questa applicazione ha rilasciato una nuova versione di Telegram X, ossia il client speciale del servizio che può essere considerato come “sperimentale”: un metodo, in sostanza, per consentire agli utenti più desiderosi di provare le nuove funzionalità in anteprima, il tutto a fronte della possibilità di incorrere in problemi e malfunzionamenti di varia natura.

L’ultimo aggiornamento di Telegram X risaliva allo scorso maggio e, pertanto, erano in molti a ritenere che tale progetto fosse stato abbandonato dagli sviluppatori e invece una nuova versione beta dell’applicazione è finalmente disponibile per il download.

Le novità di Telegram X 0.23.6.1398 beta

Il changelog della versione 0.23.6.1398 beta di Telegram X è piuttosto ricco e include varie funzionalità che dovrebbero rendere l’applicazione più moderna e capace di garantire agli utenti un’esperienza più ricca e piacevole.

Tra le principali novità vi sono il supporto per le nuove emoji, le statistiche per le chat di gruppo, il supporto al tema notturno di sistema, la possibilità di inviare file di un “peso” fino a 2 GB, la compressione dei video prima dell’invio (con la scelta della qualità), il supporto agli amministratori anonimi, un menu aggiornato per taggare un utente nella chat e il miglioramento del sistema di scrolling all’interno delle chat.

Non mancano vari fix, come quelli relativi ai crash con i file .flac, alla visualizzazione degli elenchi di amministratori nella chat e all’invio di determinati adesivi.

Come scaricare la nuova versione

Se siete curiosi di provare la versione 0.23.6.1398 beta di Telegram X potete scaricarla dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma di test) o da APK Mirror seguendo questo link.