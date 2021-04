Si avvicina il compleanno di Xiaomi e come ogni anno il colosso cinese si appresta a festeggiarlo con il Mi Fan Festival, che per alcuni giorni proporrà sconti, coupon e tantissime occasioni di risparmio per tutti. Anche Banggood, store cinese online molto apprezzato anche in Italia, partecipa alle celebrazioni con un evento che prenderà il via il prossimo 6 aprile

Le offerte di riscaldamento di Banggood

Banggood non intende però lasciare a bocca asciutta i Mi F6an e per questo lancia le offerte di “riscaldamento”, che ci accompagneranno fino al 5 aprile con numerosi sconti e coupon speciali. Troverete smartphone Redmi in versione globale, come i nuovissimi Redmi Note 10, ma anche modelli di qualche mese fa, tutt’ora molto validi grazie anche a numerose promozioni.

Tra le superstar dell’evento c’è anche Xiaomi Mi Smart Band 6, ma non scordate le Redmi AirDots 3, nuovi notebook aspirapolvere robot, gadget per la casa intelligente e molto altro. Scopriamo dunque le offerte più interessanti, con l’elenco completo raggiungibile alla pagina speciale che trovate linkata a fine articolo.

Queste ovviamente sono solamente alcune delle promozioni che potete trovare su Banggood per il Mi Fan Festival 2021. A seguire il link alla pagina speciale dell’evento, vi ricordiamo cdi seguirci su Prezzi.tech dove ogni giorno pubblicheremo le offerte più interessanti provenienti che Banggood ha riservato ai tantissimi Mi Fan.

Informazione Pubblicitaria