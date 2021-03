Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Samsung sarebbe pronta a lanciare un nuovo smartwatch con cui dovrebbe dire addio a Tizen OS per puntare su Wear OS by Google.

Nuove conferme per Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4

L’ultima conferma arriva da Max Weinbach, che con un post su Twitter nelle scorse ore ha reso noto di avere scovato nell’ultima versione dell’applicazione Galaxy Wearable due nuovi nomi in codice, “Fresh” e “Wise”, che dovrebbero essere quelli dei due prossimi smartwatch dell’azienda, orologi che dovrebbero essere lanciati con i nomi di Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, i due nuovi smartwatch di Samsung dovrebbero essere disponibili in due “taglie” (una da 40/41 mm e l’altra da 44/45 mm) e in due versioni (una con Bluetooth e l’altra anche con supporto alla rete dati cellulare).

Sempre nel codice dell’app Galaxy Wearable Weinbach ha trovato il termine “water”, che secondo lui dovrebbe rappresentare il livello di compatibilità di Samsung per Wear OS e un riferimento a “newos”.

In sostanza, tutto sembra suggerire che le indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di puntare su Wear OS by Google siano fondate e dovrebbero essere Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch Active 4 i primi due device del colosso coreano che potranno contare su questa vera e propria rivoluzione.

Non è chiaro per quale ragione Samsung possa avere deciso di metter da parte Tizen OS in favore di Wear OS, in quanto la sua piattaforma è senza dubbio più fluida (e anche molto apprezzata dagli utenti). Forse a spingere il produttore in tale direzione è il quantitativo decisamente più elevato di applicazioni disponibili per la piattaforma del colosso di Mountain View oppure tale mossa rientra nelle iniziative legate al rafforzamento della collaborazione con Google.

Per il lancio di Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 ci sarà da attendere fino al terzo trimestre del 2021.

