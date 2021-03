La scorsa settimana Realme ha presentato ufficialmente l’atteso Realme 8 Pro, smartphone che si caratterizza per poter contare su una sceda tecnica con alcune feature molto interessanti e per un prezzo decisamente aggressivo.

Da oggi, infatti, lo smartphone di Realme è disponibile anche in Italia a 279 euro (nella versione 6/128 GB) o a 299 euro (nella versione 8/128 GB) e tra le proprie chicche può vantare una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario Samsung ISOCELL HM2 da 108 megapixel (accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel e uno in bianco e nero da 2 megapixel).

Tra le altre feature troviamo un display Super AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 720G con GPU Adreno 618, una fotocamera frontale da 16 megapixel, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida SuperDart fino a 50 W), Android 11 con Realme UI 2.0.

Realme 8 Pro messo a dura prova in un video test di resistenza

Così come avviene per gli smartphone più popolari e attesi, anche Realme 8 Pro è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha pubblicato su YouTube uno dei suoi classici video test di resistenza.

E così il nuovo smartphone di Realme si trova costretto ad affrontare alcuni “attrezzi del mestiere” di JerryRigEverything, come la lama di un taglierino, un punteruolo e un accendino, per poi arrivare al temuto test di piegatura, ossia quello che in alcuni casi porta alla completa distruzione del dispositivo.

Ricordiamo che test come questo ovviamente vanno presi con le dovute cautele, in quanto difficilmente uno smartphone nel normale utilizzo di tutti i giorni finirà tra le fiamme o a stretto contatto con una lama. Ma, ad ogni modo, rappresentano un modo, seppur indicativo, per farsi un’idea di quanto possano essere resistenti.

Se siete curiosi di scoprire come Realme 8 Pro se la sia cavata tra le mani di JerryRigEverything non vi resta altro da fare che mettervi comodi e dare una guardata al seguente video: