Se siete alla ricerca di una soluzione che possa garantirvi di navigare sul Web e telefonare senza preoccupazioni, i principali operatori hanno proprie offerte che includono 100 giga di traffico dati e minuti per le chiamate senza sforare la soglia di 10 euro al mese per il canone.

Sia gli operatori “classici” che quelli virtuali negli ultimi mesi hanno lanciato offerte che entro i 10 euro consentano ai propri clienti di navigare e telefonare senza pensieri. Ecco quali sono.

Le migliori offerte per telefonare e navigare entro i 10 euro

Iniziando da Iliad, fino ad oggi è disponibile per i nuovi clienti Flash 100 5G, offerta che prevede un canone di 9,99 euro al mese e mette a disposizione chiamate senza limiti verso i numeri nazionali, SMS senza limiti, chiamate senza limiti verso alcuni Paesi (Azzorre, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan) e 100 giga di traffico dati (anche in 5G).

Vodafone propone invece Special 100 Digital Edition, offerta disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e alcuni operatori virtuali (ad eccezione di Kena Mobile, Very Mobile, Lycamobile e ho. Mobile) e che mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 100 giga di traffico dati e Happy Black a 9,99 euro al mese (il primo è in promozione a 5 euro).

WINDTRE ha diverse offerte per chi proviene da altri operatori (Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e alcuni operatori virtuali) e che mettono a disposizione degli utenti chiamate senza limiti, 200 SMS e 100 giga di traffico dati: GO.100 Star+ Easy Pay LE a 7,99 euro al mese, GO.100 Special+ LE a 9,99 euro al mese e Smart Pack & GO Flash+ a 8,99 euro al mese (con incluso uno smartphone).

Kena Mobile propone invece Kena 9.99 (potete attivarla qui), che offre chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati, il tutto a 9,99 euro al mese.

ho. Mobile al momento ha in portafoglio ho. 7.99, offerta che mette a disposizione chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese.

Very Mobile propone con chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati le offerte Very 6.99 (per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e alcuni operatori virtuali) e Very 7.99 (in caso di attivazione di nuovo numero), con canoni rispettivamente di 6,99 e 7,99 euro al mese.

PosteMobile ha nel proprio portafoglio Promo Creami Relax 100, offerta che mette a disposizione credit senza limiti per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati (in promozione per le attivazioni online fino al 6 aprile), il tutto al costo di 10 euro al mese per i primi tre mesi, quindi 9 euro al mese per i successivi tre rinnovi e infine 8 euro al mese.

Rabona Mobile ha diverse offerte con chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati: Cambio 100 a 6,99 euro al mese (disponibile per chi proviene da Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile), Rabona Top 100 a 7,99 euro al mese e Rispetto Plus a 9,99 euro al mese (disponibile per chi proviene da ho. Mobile e Kena Mobile). C’è anche Rabona Stadio, che a 9,99 euro al mese include 120 giga di traffico dati.

Spusu, operatore virtuale che si appoggia alla rete WINDTRE, propone invece Spusu 100, offerta che prevede un canone di 9,99 euro al mese e mette a disposizione 2.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri italiani e dei Paesi UE, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati.

Infine, 1Mobile propone fino a domani Special Flash Limited Edition che, al costo di 9,99 euro al mese (in caso di portabilità), offre chiamate senza limiti, 50 SMS verso tutti e 110 giga di traffico dati (che dal terzo rinnovo diventano 130).

