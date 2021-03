Mentre su Amazon continuano le Offerte di Primavera, ePRICE non resta a guardare e prosegue con i suoi Cashback days, che regalano un rimborso pari al 20% della cifra spesa per gli acquisti. La promozione prosegue fino a fine mese e tocca tantissimi prodotti, tra i quali gli smartphone Android: scopriamo insieme una selezione di quelli più interessanti per sfruttare il cashback.

Continuano i Cashback days di ePRICE anche sugli smartphone Android

Giusto per rinfrescarvi la memoria, riepiloghiamo in poche parole come funziona l’iniziativa: con i Cashback days ePRICE fornisce un buono sconto del 20% dell’importo speso, a patto che l’acquisto sia di almeno 299 euro. Il buono, dal valore massimo di 1000 euro, sarà erogato dal 17 maggio 2021 e potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti da almeno 199 euro venduti e spediti da ePRICE dal 17 al 23 maggio 2021.

Ecco alcuni modi per sfruttare la promozione:

