Con l’aggiornamento One UI 3.1 Samsung ha portato Android 11 anche su smartphone un po’ datati e altri dispositivi della famiglia Galaxy riceveranno l’ultima versione Android entro la fine dell’anno.

Purtroppo Samsung Galaxy A7, Galaxy A8 e Galaxy A8+ 2018 con chipset Exynos 7885 saranno esclusi dall’update, quindi non resta che ricorrere al modding.

Una port completo del firmware One UI 3.1 di Samsung Galaxy M31 è ora disponibile per i succitati smartphone grazie alla ROM personalizzata denominata “TreeUI” convertita dal membro XDA Senior VDavid003.

La ROM custom consente inoltre agli utenti di avviare facilmente un’immagine di sistema generica di Android 11 su questi smartphone, tuttavia la ROM attualmente è ancora in fase beta, pertanto non tutto funziona come dovrebbe.

Ad esempio l’app Samsung Camera di serie non funziona affatto, come lo sblocco facciale e il controllo dell’intensità della torcia, oltre alla funzionalità NFC su Galaxy A7, quindi è utile valutare se queste limitazioni sono accettabili prima di installare la ROM.

Come installare Android 11 con One UI 3.1 su Samsung Galaxy A7, Galaxy A8 e Galaxy A8+

Come di consuetudine è necessario sbloccare il bootloader e installare TWRP prima di eseguire il flash della ROM personalizzata. Per saperne di più sulle funzionalità e su come scaricare e installare la ROM potete visitare la pagina di riferimento pubblicata nel forum di XDA.