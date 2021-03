A distanza di pochissimi minuti dal lancio ufficiale di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, Netflix ha già aggiornato la lista degli smartphone Android in grado di visualizzare contenuti a risoluzione HD e HDR10.

Arriva il supporto HD e HDR10

Fra questi compaiono già OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, i nuovi smartphone di fascia alta dell’azienda cinese che si offrono così ideali per guardare al massimo della qualità tutti i contenuti video (film, serie TV, originals, documentari, eccetera) trasmessi sulla piattaforma di streaming video.

A patto di non incappare in incredibili cambi di programma da parte di OnePlus, OnePlus 9 dovrebbe montare un display OLED da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 888, almeno 8 GB di memoria RAM con 128 GB di spazio interno, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad e una batteria da 4500 mAh con ricarica da 65 W su cavo e da 15 W in wireless.

Venendo invece a OnePlus 9 Pro dovrebbe montare un display AMOLED LTOP da 120 Hz con risoluzione 3216 x 1440 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W su cavo e 50 W in wireless.

Controlla la lista di supporto su Netflix

Potrebbe interessarti anche: segui la presentazione di OnePlus 9 con TuttoAndroid